Il luogo dove è stata accoltellata una donna a Roma, presenti ancora tracce di sangue

La donna italiana, accoltellata a Roma in via degli Orti di Cesare nei pressi di Trastevere, è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la 47enne, senza fissa dimora, è stata colpita da diverse coltellate al volto e sul torace: ad agire una persona che sarebbe stata vista da un testimone. L'aggressione dovrebbe essere avvenuta nei pressi delle scalette adiacenti alla stazione Trastevere. Sul caso stanno indagando la Squadra Mobile e la Scientifica. La donna, in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. “I clienti mi hanno raccontato che c'è stata una lite degenerata nell'accoltellamento. Io non ho visto, ma non sono stupito: qui alla stazione Trastevere girano con il coltello tantissime persone”, ha dichiarato un dipendente di un bar della zona.