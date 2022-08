Il mito del terzo bronzo

Nel 1972 Stefano Mariottini, l’uomo che ha ritrovato i Bronzi di Riace, dichiarò di aver avvistato un gruppo di bronzi, tra cui uno con le braccia aperte e una gamba davanti all’altra. Nessuno dei due bronzi rinvenuti corrispondono alla descrizione per questo si pensa a un terzo bronzo. Ma come ci spiega il professor Castrizio, esistono due mitologie sul terzo bronzo: una racconta di un eventuale statua trafugata, ma i verbali non sono chiarissimi e una risposta definitiva non è ancora certa.

Poi c'è una ipotesi scientifica, sottolinea Castrizio, che scava nella storia e nel mito dei "Sette contro Tebe": se quindi il gruppo era composto da 5 statue, realizzato ad Argo e portato a Roma, allora all'appello mancherebbero almeno tre statue o forse solo una…