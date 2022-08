Il momento in cui il drone kamikaze colpisce il quartier generale della flotta del Mar Nero

Il quartier generale della Marina russa in Crimea è stato colpito, nei giorni scorsi, dall'attacco condotto con alcuni droni kamikaze. In particolare il video immortala un drone, in pieno giorno, mentre si schianta sull'obiettivo. A vuoto i tentativi della Russia di abbattere il mezzo nemico. Gli attacchi, sistematici nei giorni scorsi in Crimea, sono stati confermato dal governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev.