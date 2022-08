Il picchetto d'onore dei colleghi alla figlia del tenente morto nel primo giorno di scuola materna

Un lunedì diverso dagli altri per Anna Stolinsky, figlia del tenente Kevin Stolinsky morto in servizio lo scorso novembre. Il padre non c'è più e i colleghi rendono onore alla bimba scortandola nel suo primo giorno di scuola. La materna inizia in sicurezza con il commovente picchetto della polizia di La Vergne in Tennessee. Tanta l'emozione interrotta da qualche risata liberatoria. Poi il cinque della bimba a ciascuno degli ufficiali in segno di gratitudine.