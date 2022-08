Il record di Mack: a 17 anni è il più giovane pilota a fare il giro del mondo in solitaria in aereo

Mack Rutherford, 17 anni, è entrato nel Guinness dei primati come la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria a bordo di un aereo ultraleggero.

"È incredibile che dopo cinque mesi abbia finalmente compiuto il mio viaggio".

Dopo aver percorso 33.631 miglia, Mack, che ha la doppia nazionalità belga e britannica, è atterrato il 24 agosto a Sofia in Bulgaria da dove il suo viaggio era iniziato il 23 marzo scorso quando ancora aveva 16 anni.

"MackSolo", come si fa chiamare sul sito ufficiale, ha attraversato 52 paesi in cinque continenti su un aereo Shark ultraleggero, personalizzato.

"Ho volato per tutta la vita ed essendo stato ispirato da mia sorella Zara e dalla mia famiglia, cercherò di battere il record mondiale per la persona più giovane a volare in solitaria intorno al mondo", ha scritto Mack prima di partire.

Figlio d'arte, il padre pilota, e la sorella Zara Rutherford, a 19 anni è stata la più giovane pilota donna ad aver fatto il giro del mondo in solitaria.

"Voglio sfruttare l'opportunità per incontrare giovani sul mio percorso che fanno cose incredibili, facendo la differenza per le loro comunità o anche per il mondo. Spesso poche persone li conoscono. Insieme possiamo dimostrare che i giovani fanno la differenza", ha spiegato prima della partenza il ragazzo, che quando aveva quindici anni e tre mesi ha preso la licenza di pilota di ultraleggeri, conquistando il titolo di pilota più giovane del mondo.

Il viaggio è durato 5 mesi e lo ha visto combattere contro le piogge monsoniche e il caldo torrido. I ritardi nei permessi lo hanno costretto a modificare due volte il suo percorso.