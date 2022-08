Il rigore surreale: al fischio dell'arbitro il giocatore resta sospeso prima di calciare

Rimane sospeso con il piede in tiro per 10, lunghissimi, secondi. Qualcuno in campo si muove ma la maggior parte dei giocatori restano stupiti. Sembra di assistere alla scena di un film, un ciak non recepito dal giocatore che spiazza il portiere del Leixões. Calciato, finalmente, il pallone gonfia la rete. Impossibile parlare di altro sugli spalti, tutti concordano sul fatto di non aver mai assistito a una cosa del genere. Un rigore surreale che lo stesso giocatore tenta di ripetere poco dopo. Ancora dal dischetto Jardel resta col piede sospeso. Passano altri secondi prima di tirare. Un copione che oramai il portiere Quentin Beunardeau ha imparato a conoscere. Così la parata spegne in parte l'emozione di aver assistito a qualcosa di incredibilmente unico. L'errore consolida il pareggio per 1-1 tra Feirense e Leixões.