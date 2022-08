Il robot-cane russo presentato alla fiera russa "Army-2022"

Il video è stato girato a "Army-2022", una fiera delle armi in corso a Mosca. Parlando con l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, gli sviluppatori hanno affermato che il cane robot M-81, armato con un RPG-26, è “in grado di sparare e trasportare armi, e per scopi civili può essere utilizzato nelle zone di emergenza per la ricognizione, il passaggio tra le macerie e la consegna di medicinali”.

"Nell'uso in combattimento, il robot può anche impegnarsi nel condurre sparatorie mirate e trasportare armi, nel pattugliamento e nella guardia", secondo gli sviluppatori (che nel comunicato di Ria Novosti non vengono designati), l'attrezzatura è stata assemblata utilizzando la tecnologia cinese.