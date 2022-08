Il test dei nuovi droni comprati dall'Ucraina in crowdfunding - Video

Le forze armate ucraine dicono di avere ricevuto quasi 20 milioni di dollari da donazioni internazionali, sia istituzionali sia private, per acquistare droni da ricognizione e da attacco e per l'addestramento degli operatori che li devono guidare, dopo aver lanciato nelle scorse settimane una campagna di raccolta fondi denominata “L'armata dei droni”.

Martedì 2 agosto, in un aeroporto vicino alla capitale Kiev, i militari hanno mostrato alle telecamere di Associated Press questi velivoli pronti per essere inviati al fronte.

In questi mesi di guerra, sia gli ucraini sia i russi hanno usato sia piccoli droni commerciali sia modelli militari per individuare le posizioni nemiche e guidare gli attacchi di artiglieria. Non solo: domenica 31 luglio un piccolo ordigno esplosivo trasportato da un drone “fai-da-te” ha colpito il quartiere generale della flotta russa sul Mar Nero, in Crimea, ferendo sei persone e causando la parziale cancellazione delle previste cerimonie per tributare onore alla Marina della Federazione.

Oleksander Chendekov, un ingegnere ucraino, dice che i droni hanno reso possibile controllare le azioni nemiche, cambiare le strategie militari, e soprattutto salvare molte vite militari e civili. “Il costo di questi velivoli è incomparabilmente inferiore al costo delle vite umane”, spiega. Un militare aggiunge che anche i famosi lanciarazzi Himars statunitensi sarebbero poco efficaci se non si potessero prima individuare i bersagli dall'alto.