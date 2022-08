Il video dei razzi palestinesi sparati prima del cessate il fuoco

Da Gaza sono stati lanciati missili domenica sera fino a pochi minuti prima del cessate il fuoco concordato per le 23.30 locali dopo tre giorni di fuoco incrociato costato la vita a 43 di palestinesi che abitano nella Striscia, tra i quali quindici bambini e quattro donne.



Da venerdì l'aviazione israeliana colpiva obiettivi nel territorio amministrato da Hamas, mentre l'organizzazione sciita Jihad islamica ha sparato centinaia di missili in direzione dello Stato ebraico, senza causare vittime oltre confine. Il rischio che la crisi si trasformi in guerra aperta rimane.



(video Associated Press)