Il video della missione di un elicottero ucraino

Questo video mostra alcune fasi di una missione in elicottero dei soldati ucraini. Il lancio di alcune munizioni è ripreso da molto vicino. Dopo sei mesi di conflitto, la Russia non è riuscita a ridurre sostanzialmente la capacità militare delle forze di Kiev, che dispongono tutt'ora anche di una significativa flotta di elicotteri e la utilizzano sia sul fronte orientale del Donbass sia su quello meridionale, entrambi da settimane in sostanziale stallo.

(video da Telegram @SoldiersOfUkraine)