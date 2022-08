Video, un furgone piomba a tutta velocità sui tavolini all'aperto di un bar

Nel pomeriggio di ieri un furgone si è diretto ad alta velocità contro i tavolini all'aperto di un bar situato in un'area pedonale di Bruxelles. Ancora da chiarire il perché di questo gesto. Non si esclude l'ipotesi di un atto terroristico.

"In contatto con i nostri servizi di sicurezza. La situazione è seguita da vicino. Grazie ai servizi di emergenza per i loro sforzi", ha postato su twitter la ministra dell'Interno Annelies Verlinden. L'incidente è avvenuto verso le 13 in rue Saint-Michel, una perpendicolare di rue Neuve. Il furgone è stato ritrovato un paio d'ore dopo, ma il conducente era sparito. Un sospetto è stato poi fermato ad Anversa.

Il gesto ricorda il modus operandi di altri atti di terrorismo, come il furgone lanciato sul London Bridge nel 2017 o la strage di Nizza, avvenuta il 14 luglio 2016: non si è dunque esclusa questa pista ed era stata brevemente alzata l'allerta dal livello 2 al 3 (su 4).

Fortunatamente le persone presenti nel dehors hanno avvertito l'arrivo del furgone e sono riuscite ad evitare il peggio togliendosi rapidamente dalla traiettoria del mezzo.