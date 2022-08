Il video russo dei caccia Su-35 in missione

Il ministero della Difesa russo ha diffuso questo video che mostra i caccia Sukhoi Su-35 della Federazione in volo e nell'atto di sparare missili, affermando che si trovino nei cieli ucraini. Prima di invadere l'Ucraina Mosca disponeva di oltre cento aerei di questo modello, le forze armate di Kiev affermano di averne abbattuti una ventina negli ultimi cinque mesi.

L'agenzia Associated Press, nel mettere il materiale a disposizione dei propri abbonati, specifica di non potere verificarne in modo indipendente la data né l'effettiva localizzazione.