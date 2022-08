Il video russo del lanciarazzi multiplo Grad in azione

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha diffuso questo video di un lanciarazzi multiplo BM21 Grad nell'atto di sparare contro obiettivi ucraini da una postazione imprecisata. È una tecnologia sovietica risalente agli anni sessanta, molto distruttiva ma poco precisa. La gittata è di circa 20 chilometri.

Secondo il ministero della Difesa del Regno Unito, l'invasione russa “sta per entrare in una nuova fase” in cui i combattimenti avranno luogo su un fronte di circa 350 chilometri tra Zaporizhzhia e Kherson, mettendo in secondo piano la conquista del territorio della regione di Donetsk ancora in mano ucraina.

(video Associated Press)