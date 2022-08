Il video russo del lancio di missili Iskander verso obiettivi ucraini

Questo video pubblicato in rete da Zvezda, la tv del ministero della Difesa della Federazione Russa, mostra il lancio di missili Iskander verso obiettivi ucraini e tutte le operazioni preliminari. Il sistema Iskander è in dotazione alle forze armate di Mosca da oltre quindici anni in sostituzione dell'obsoleto sistema Tochka e, come spiega il sito dell'emittente, consente attacchi ad alta precisione fino a a una distanza massima di cinquecento chilometri.