Esplosione a salve in memoria di Darya Dugina

Sbaglia la pronuncia del cognome, ma il militare russo annuncia con orgoglio che i suoi commilitoni, stanno per sparare a salve in onore di Darya, figlia di Aleksandr Dugin, e uccisa in un attentato la sera del 20 agosto. Le autorità russe hanno pochi giorni dopo accusato una donna ucraina di aver piazzato una bomba sotto l'auto dove, solo per caso, non viaggiava anche Dughin, ideologo dell'ultradestra nazionalista russa.