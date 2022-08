La Francia brucia. Fiamme vicino alle abitazioni nel sud-est del Paese. Evacuate altre 1000 persone

Continua l’emergenza incendi che da giorni assedia la Francia.

Nel video vediamo l’estendersi delle fiamme che arriva a lambire alcune abitazioni nella zona montuosa di Jura, nella Francia orientale.

La prefettura ha riferito che sono stati due gli incendi esplosi in questa area, ma che finora sono stati tenuti sotto controllo.

Paura anche nel sud del Paese, dove ieri pomeriggio l'incendio nella zona tra Lozere e Aveyron, che sembrava contenuto, è ripreso con "violenza" bruciando altri 500 ettari di vegetazione. Finora sono stati distrutti 1.260 ettari di terreno.

Almeno 1.000 persone sono state evacuate per precauzione dal villaggio di Mostuéjols, a circa 20 chilometri a nord-est di Millau, e da sei frazioni limitrofe. L'incendio aveva già portato all'evacuazione di quasi 3.000 persone, che sono già rientrate nelle loro case o negli alloggi in cui erano in vacanza. Finora non si segnalano vittime o feriti.

Sul posto sono arrivati rinforzi dei vigili del fuoco. In totale sono circa 600 quelli impegnati nell'emergenza incendi, informa la prefettura.