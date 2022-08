Incendio all'impianto di rifiuti di Augusta. Sindaco: "Sotto controllo ma tenete le finestre chiuse"

“Il rogo non è spento e passerà ancora del tempo perché lo sia, ma voglio rassicurare tutti: la situazione è sotto controllo”, rincuora il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, dopo l'incendio divampato nel capannone di un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. Il primo cittadino, dopo aver ringraziato i

vigili del fuoco che “stanno operando in condizioni difficili”, rivolge un appello ai propri concittadini: “Continuate a tenere chiuse le finestre e le porte in via precauzionale, non c'è un motivo specifico se non quello di tutelarci anche perché in questo momento il vento spira in direzione opposta e, quindi, su Augusta non ci sono tracce (della colonna di fumo, ndr), ma i venti possono cambiare. Ribadisco, però, di stare tranquilli”, conclude il primo cittadino spiegando che a bruciare è “per lo più carta lavorata”.