Incontro a Kiev tra Di Maio e Zelensky: "L'Italia non vi abbandona" - Video

“L'Italia è diventata uno dei principali stati che hanno sostenuto l'Ucraina, la nostra società, gli sfollati costretti”. Ha detto Volodymyr Zelensky nel ricevere il ministro italiano a Kiev.

Ringrazio il ministro degli esteri Luigi Di Maio per la visita. E anche al Governo della Repubblica Italiana, personalmente presidente del Consiglio Mario Draghi, a tutta la società italiana per il sostegno all'indipendenza e alla sovranità dell'Ucraina. Questo è molto importante e prezioso per noi".

"Noi non potevamo che aiutare e sostenere questo popolo, che fornirgli tutto l'aiuto possibile per difendersi dall'invasore. Gli ucraini non stanno difendendo solo sè stessi ma stanno difendendo la liberà di tutta l'Europa e noi dobbiamo scegliere da che parte stare. Come governo italiano, abbiamo scelto di stare dalla parte del popolo ucraino. Nel difendere l'europa, non possiamo che incoraggiarli a continuare". Le parole del ministro degli esteri Luigi di Maio in visita a Irpin.

"Da parte nostra - ha proseguito il titolare della Farnesina - continueremo a dare la massima vicinanza al popolo ucraino e al governo ucraino. Lo faremo con le visite ma lo dobbiamo fare anche con i fatti: siamo stati uno dei paesi che ha dato più aiuti alla resistenza ucraina, abbiamo dato un aiuto finanziario e umanitario importante e dobbiamo fare ancora di più".

"Dobbiamo augurarci che non cambi niente, che si continui a sostenere con tutte le forze possibili questo paese perchè l'Ucraina è la frontiera dell'Europa, non sta difendendo solo sè stessa". Lo dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio a Irpin rispondendo a chi chiede se con il prossimo governo cambierà l'atteggiamento dell'Italia verso Kiev. "Qui ad Irpin c'è una città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c'è ancora chi nega i fatti che sono avvenuti ad opera delle truppe russe, ad opera di Putin", aggiunge il titolare della Farnesina.