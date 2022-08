Le immagini delle forti inondazioni in Kentucky, i morti salgono a 28

Il governatore Andy Beshear ha annunciato che i danni alle infrastrutture critiche stanno ostacolando gli sforzi per aiutare i residenti colpiti da una serie di massicce inondazioni nel Kentucky. Beshear ha detto domenica che dozzine di ponti sono stati distrutti dalle inondazioni della scorsa settimana. Ciò rende difficile assistere molte aree, comprese quelle i cui sistemi idrici sono stati danneggiati. Il governatore ha dichiarato inoltre che ci sono anche problemi alle vie di comunicazione. Secondo la Guardia Nazionale circa 400 persone sono state soccorse in elicottero. Le piogge violentissime arrivate nella regione hanno portato il bilancio delle vittime ad almeno 28 persone. Il National Weather Service ha emesso avvisi di inondazioni improvvise per almeno otto contee del Kentucky orientale. Circa 13.000 persone sempre nel Kentucky sono rimaste senza elettricità