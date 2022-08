I momenti di caos nella 25 km di nuoto: alcuni atleti si fermano, altri proseguono la gara - Video

Caos nella 25 km nelle acque libere di Ostia agli Europei di nuoto di Roma. All'undicesimo dei quindici giri previsti è stata interrotta la prova dopo oltre tre ore di gara per condizioni avverse del mare con l'annuncio che è stato dato con gli altoparlanti in spiaggia solo dopo lunghi minuti di incertezza in cui molti atleti avevano già raggiunto la riva. Non è al momento ancora chiaro se tutti i nuotatori in acqua avessero però ricevuto effettivamente il messaggio di interruzione. La decisione sullo stop in questi casi spetta alla Commissione tecnica della LEN.