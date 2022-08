Abdelwahed dopo l'argento: "Sono super felice, passato due anni difficili"

"Sono super felice, mi sono concentrato, ma allo stesso tempo ero sereno. Ho visto la gente che faceva il tifo e anche i miei amici. Ho passato due anni molto difficili e formativi, inoltre ho ripreso il rapporto con il mio allenatore storico, senza di lui non farei atletica. Ringrazio le Fiamme Gialle e la mia famiglia". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Ahmed Abdelwahed dopo la medaglia d'argento ottenuta nei 3000 siepi agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. Bronzo per l'altro azzurro, Osama Zoghlami: "Avevamo deciso in precedenza la tattica di gara - commenta a caldo - volevamo arrivare con il numero minore possibile di atleti in volata. Per me il finlandese è stato una sorpresa, non l'avevo visto lucidissimo in batteria. Finalmente il mio lavoro viene ripagato".