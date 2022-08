Le azzurre da bronzo della staffetta 4x100: "Ci credevamo veramente tanto"

"L'avevamo promesso. Ci credevamo veramente tanto. Non era facile. Ma ci siamo dette: paura di nessuno, valiamo tanto". Così, ai microfoni di RaiSport, Zaynab Dosso, dopo il bronzo di questa sera vinto nella 4x100 degli Europei di Monaco. Al suo fianco le altre tre medagliate. "Sono troppo felice, volevo una medaglia. Volevo andar via da Monaco con una medaglia. E' una vittoria del gruppo, di noi quattro e di quelle che ci hanno accompagnato fino a qui", ha detto Dalia Kaddari. "E' stato un anno difficilissimo per me, compensato tutto da questa medaglia di bronzo, che vale una carriera", ha affermato poi Anna Bongiorni. "Sono super emozionata, eravamo super cariche e abbiamo dato tutto per prenderci per questo bronzo", ha spiegato invece la Pavese. Il presidente FIDAL, Stefano Mei, ha definito questo bronzo: "La ciliegina sulla torta".