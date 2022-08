Tortu dopo il terzo posto nei 200: "Il bronzo mi sta stretto, volevo l'oro..."

"Finita la gara sono po' arrabbiato per il colore della medaglia, domani sarò più felice": così Filippo Tortu ai microfoni di Rai Sport commenta il bronzo conquistato nei 200 metri agli Europei. Ho fatto una buona gara e semplicemente gli altri sembravano averne di più - ha aggiunto- Speravo in qualcos'altro, volevo l'oro, in questo momento il bronzo mi va un po' stretto ma quando raggiungi il podio in queste manifestazioni importanti bisogna essere felici. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest'anno. Questa medaglia di bronzo mi lascia felice ma mi fa già pensare agli europei di Roma dove vorrò vincere".