Fantini dopo il bronzo: "Potevo fare meglio ma sono contenta"

"Sicuramente oggi non ho dato il meglio. Purtroppo può succedere, ne ero consapevole anche se non doveva succedere qui. Analizzerò la gara a freddo per capire cosa non è andato, ma non posso non ritenermi contenta, la stagione è stata bellissima". Sara Fantini commenta così, ai microfoni di Rai Sport, la medaglia di bronzo conquistata nel lancio del martello agli Europei di atletica leggera. "Sono soddisfatta, anche se oggi potevo fare meglio - ha ribadito l'azzurra - Del resto se all'inizio dell'anno mi avessero detto che sarei arrivata terza agli Europei, avrei messo la firma. Il colore della medaglia non è quello che speravo, ma sono soddisfatta del lavoro che stiamo facendo insieme al centro sportivo dei Carabinieri, alla mia allenatrice e al team che mi segue. Siamo sulla strada giusta e cercheremo di fare sempre meglio negli appuntamenti che contano, perché qui non l'ho fatto".