L'Iran testa 150 droni nel Golfo Persico e nel Mare di Oman

L'esercito della Repubblica islamica dell'Iran ha avviato un'esercitazione congiunta con l'utilizzo di 150 droni. Le agenzie ufficiali iraniane, specificando che le manovre si tengono in diverse zone del Paese, nel Golfo Persico e nel Mare di Oman e per la prima volta sono coinvolte sia l'aviazione sia le forze di terra. L'Iran ha notevolmente ampliato l'uso dei droni negli ultimi anni, sebbene Teheran ne faccia uso già a partire dagli anni Ottanta. Il Paese utilizza i droni per monitorare le minacce interne, come i gruppi di resistenza curda che si oppongono al regime, ma anche per sorvegliare il confine con l'Afghanistan e il Pakistan. Le esercitazioni, inoltre, vedono impegnati almeno sei tipi di droni tra cui gli Ababil 3 e Mohajer 6, ma anche Yasir, Sadegh, Pelikan e Yazdan. Le preoccupazioni degli Usa sono state manifestate nei giorni scorsi. Tra le accuse rivolte a Teheran ci sono “i sospetti di una importante fornitura di droni a Mosca e l'addestramento di funzionari russi”.