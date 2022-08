Israele, toro furioso irrompe in una banca seminando il panico tra i dipendenti

Attimi di paura nella città di Lod per i dipendenti di una filiale di Bank Leumi: la quotidianità lavorativa è stata interrotta dall'irruzione di un toro che prima di entrare nella struttura ha caricato alcune auto nel parcheggio aziendale. Le telecamere a circuito chiuso hanno documentato la scena. Difficile da gestire e con il pavimento scivoloso, alcuni dipendenti hanno cercato in tutti i modi si trascinare l'animale fuori dagli uffici. “Questa mattina un toro è entrato in uno degli edifici per uffici della Bank Leumi a Lod. È stato catturato e condotto fuori dalla struttura. Nel frattempo, l'incidente è stato segnalato alle autorità locali. Nessuno è rimasto ferito e nessun danno è stato causato”, si legge in una nota diffusa dall'azienda.