La battuta di Silvio Berlusconi: "Vota per il Partito Comunista"

Visibilmente divertito, ironico, Silvio Berlusconi ripropone uno degli 'sketch' che in passato caratterizzavano i suoi comizi. Così durante le “pillole” giornaliere, il leader forzista ha voluto sorprendere chiudendo la clip video così: “Se tu sei d'accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista. Ho sbagliato, devi votare per noi. Per Forza Italia”. Anche in questa occasione, il leader 'azzurro' si mette la mano aperta sul petto quando pronuncia il nome del suo partito. E stavolta il montaggio lascia l'istante in cui Berlusconi smette di guardare in macchina e si volta sorridendo.