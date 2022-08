La casa bombardata ma Iryna vuole restare: "Dieci anni per costruirla" - Video

Undici razzi hanno colpito nella notte la città di Kramatorsk. nel Donbass, secondo quanto riferisce il sindaco Oleksandr Honcharenko. "Alcune abitazioni sono state distrutte, non ci sono informazioni relative ad eventuali vittime", specifica.

La città è nella porzione della regione di Donetsk, nel Donbass, ancora in mano ucraina, la linea del fronte dista 20-30 chilometri sia a Nord sia a Est.

Gli abitanti devono decidere se provare a riparare le loro abitazioni o scappare. “Ho lavorato duramente in fabbrica per tutta la mia vita, ci sono voluti dieci anni per costruire questa casa", dice Iryna, 74 anni, mostrando i danni al tetto e alle finestre dopo che stanotte l'artiglieria russa ha colpito la strada antistante, “ora dovrei rinunciare a tutto. Ci dicono di andarcene. Ma dove? Io sostengo l'Ucraina, amo l'Ucraina, ma non c'è un altro posto dove c'è bisogno di me”.

Oleksandr Boyev, padre di tre figli, sta riparando con l'aiuto di alcuni volontari i danni alla sua casa riportati dopo il bombardamento di lunedì scorso: “Non ce ne andiamo, vogliamo mettere in salvo quello che i russi non hanno distrutto"

La vicepremier ucraina Irina Vereshchuk ha detto ieri un una conferenza stampa che il governo ucraino conta di evacuare almeno due terzi della popolazione delle aree che controlla nella regione di Donetsk prima che arrivi l'inverno, temendo che gli abitanti non riescano a riscaldarsi a causa dei danni alle infrastrutture. Sarebbero 52.000 i bambini ancora nella regione. Sebbene le autorità parlino di “evacuazione obbligatoria”, i residenti possono esprimere la volontà di rimanere compilando un modulo



(video Reuters)