La gag di Amadeus e Fiorello: “Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello”

Dopo 30 anni sono ancora insieme, gli amici Amadeus e Fiorello scherzano in una gag esilarante affidata ai social: “Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello”. Lo showman incalza il quasi 60enne presentatore di Sanremo che a breve tornerà in tv, sulla Rai, con “I soliti Ignoti”. L'estate è finita e Fiorello snocciola gli impegni del conduttore di Ravenna: “Poi Arena 60 e poi c’è quella cosa che fate a febbraio in Liguria…”, dice ironico il mattatore siciliano riferendosi proprio al Festival di Sanremo 2023. Per Amadeus si tratterà della quarta edizione consecutiva.