La manovra millimetrica dell'elicottero sulle rocce salva da morte certa un ragazzo

L'incredibile salvataggio di un elicottero impegnato a recuperare un ragazzo bloccato nel mezzo di un ruscello. Il mezzo militare si abbassa fino a permettere all'equipaggio di effettuare il recupero dell'uomo a mani nude, senza l'impiego di corde di sicurezza. Un intervento tempestivo e in extremis che ha salvato la vita di una delle tante persone rimaste vittima dell'alluvione in Pakistan. “Se non fossero arrivati ​​in tempo, il ragazzo sarebbe annegato”, fa sapere l'esercito. Finora sono 75 i residenti di un villaggio sommerso rifugiati sui tetti delle loro case.