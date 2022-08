La moglie del portavoce di Putin viola le sanzioni, in Grecia rompe i piatti ballando il sirtaki

Tatyana Navka ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video mentre è in vacanza in Grecia: la donna accenna qualche passo di sirtaki e rompe dei piatti come da tradizione locale. Divertita scrive ai suoi follower, oltre un milione: “In Grecia spaccare piatti per terra è tra i divertimenti notturni. Lo trovate divertente?”. Immagini che hanno innescato inevitabilmente la polemica sull'ex pattinatrice artistica, suo marito Dmitry Peskov e la sua famiglia, considerando che le sanzioni non avrebbero dovuto permettere la visita nei paesi dell'Unione Europea. “Il fatto che il paese sia ostile nei confronti della Federazione Russa non la infastidisce affatto”, si legge nel post che accompagna il video pubblicato sui profili ucraini: “È sorprendente che influenti patrioti preferiscano i paesi europei alle località russe”. Ora i giornalisti chiedono spiegazioni al governo greco.