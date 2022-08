La "parata della sconfitta": nelle strade di Kiev le carcasse dei mezzi militari russi distrutti

Le autorità ucraine hanno portato decine di veicoli russi distrutti nei combattimenti -- carri armati, auto blindate, camion e altro -- al centro di Kiev, mostrandole come un'attrazione per i cittadini.

Foto e filmati sono diventati virali sui social media, raccolti da vari media internazionali, incluso il Daily Mail britannico.

Intere famiglie si sono riversate nel centro di Khreshchatyk Street. I bambini sono saliti su carri armati bruciati e pistole fuori servizio, con i genitori che li fotografavano. Un numero minore di veicoli russi distrutti è stato mostrato in precedenza in piazza Mykhailivskyi.

La parata dei veicoli nemici arriva alla vigilia delle celebrazioni per l'indipendenza del 24 agosto in Ucraina. Celebrazioni che coincidono con i 6 mesi della guerra e per le quali sono stati vietati gli assembramenti tra i timori di un lancio di missili sulla capitale, riferiscono i media locali.