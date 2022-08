La scritta che fa arrabbiare la Cina sul grattacielo più alto: "Taiwan ama gli Usa"

L'edificio più alto di Taiwan, 'Taipei 101', saluta così Nancy Pelosi. “Thank you, Taiwan ama gli Usa”, si legge nella scritta luminosa dell'edificio mentre nelle ore in cui l'aereo della speaker della camera Usa stava atterrando sull'isola. Il video e le foto della scritta sono diventate virali. La scritta luminosa sull'iconico grattacielo si è accesa in prossimità dell'arrivo del suo aereo, quando è stato preso in carico dai caccia dell'aeronautica militare dell'isola. Un modo per rimarcare che l'impresa era ormai cosa fatta malgrado le continue minacce della Cina contro “una mossa inaccettabile” ritenuta “una violazione della propria sovranità”.