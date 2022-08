Irriconoscibile il lago Marcio, ormai prosciugato

Irriconoscibile in questi giorni il lago Marcio, piccolo bacino artificiale situato in alta Val Brembana, nel comune di Carona in provincia di Bergamo. A dispetto del nome, il laghetto alpino solitamente offre un panorama meraviglioso alla vista, mentre ora è desolante. Il livello dell'acqua è stato abbassato da Enel, che ne gestisce la diga, per fornire acqua alla pianura, come succede per gli altri laghi orobici. Ma l'assenza di affluenti del lago Marcio rende molto più lungo un suo nuovo riempimento.

Video di Iacopo Altobelli - Local Team