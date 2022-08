La papa-mobile tra la folla gremita. L'arrivo del Pontefice a Collemaggio (L'Aquila)

Per visitare in sicurezza il Duomo dell'Aquila, retto da ponteggi e non ancora agibile dopo il terremoto, il Pontefice ha indossato un caschetto di sicurezza che gli è stato dato dai vigili del fuoco. Il Papa chiede per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila "collaborazione", "sinergia" ed "un impegno lungimirante". “La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell'impegno di ciascuno e di tutti”. Alle 10 la Santa messa ed alle 11 l'apertura della Porta Santa.