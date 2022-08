Le donne sfidano i Talebani e aprono una biblioteca a Kabul

Un gruppo di donne afghane impegnate nella difesa dei diritti civili ha aperto una biblioteca a Kabul. Sperano così di offrire un'oasi alle donne sempre più tagliate fuori dall'istruzione e dalla vita pubblica dai Talebani.

Da quando hanno ripreso il potere in Afghanistan un anno fa, i Talebani hanno imposto una serie di restrizioni. Le donne non possono uscire di casa se non accompagnate da un parente e devono coprirsi il viso, anche se alcune ignorano la regola, soprattutto nei centri urbani.

Le scuole secondarie per le ragazze rimangono in gran parte chiuse dopo che i talebani si sono rimangiati la promessa di aprirle a marzo. La maggior parte delle adolescenti non ha accesso alle aule scolastiche e migliaia di donne sono state espulse dalla forza lavoro a causa delle crescenti restrizioni e della crisi economica dell'Afghanistan, secondo quanto riportano le agenzie internazionali di sviluppo.

"Abbiamo aperto la biblioteca con due scopi: primo, per quelle ragazze che non possono andare a scuola e secondo, per quelle donne che hanno perso il lavoro", spiega Zhulia Parsi, una delle fondatrici della biblioteca.

Tra gli oltre 1.000 libri della biblioteca ci sono romanzi e libri fotografici, oltre a titoli di saggistica su politica, economia e scienza. La maggior parte dei libri è stata donata da insegnanti, poeti e autori alla Crystal Bayat Foundation, un'organizzazione afghana per i diritti delle donne che ha contribuito alla creazione della biblioteca.

Anche diverse attiviste che hanno partecipato alle proteste degli ultimi mesi hanno contribuito alla nascita della biblioteca in un locale affittato all'interno di un centro commerciale.

"Con l'apertura di questa biblioteca, vogliamo mostrare la resistenza delle donne ai gruppi che sono contro le donne, contro la presenza delle donne e contro le attività delle donne, che se chiudono i cancelli, che se chiudono i cancelli delle scuole, se impongono restrizioni educative o se ignorano una generazione, devono sapere che le donne afghane sono donne che si sono alfabetizzate, conoscono se stesse e hanno la capacità di definirsi nella società", dice Laila Baseem, attivista e una delle fondatrici della biblioteca delle donne: "Abbiamo alzato la voce a causa dei problemi creati alle donne dai talebani. Sfortunatamente, durante quest'anno, non abbiamo visto nessuna

reazione da parte loro e non ci hanno dato alcuna risposta positiva".