Le immagini dall'alto del maxi rogo a Pantelleria: domato l'incendio che ha sconvolto l'isola

Pantelleria è tornata alla normalità dopo il maxi incendio dei giorni scorsi. “Le fiamme sono state circoscritte e sono in corso le operazioni di spegnimento di piccoli focolai. Non si registrano feriti. Attesa la presunta origine dolosa del rogo, è stata attivata la ‘Task Force Incendi Boschivi’ del NIAB - a disposizione dell'Autorità Giudiziaria - per supportare le componenti operative e investigative dell'Arma”, scrivono i Vigili del Fuoco pubblicando il video che mostra l'area interessata dalle fiamme.