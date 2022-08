Le immagini dei danni provocati dalla tromba d'aria a Sabaudia e Latina

Un violento temporale ha riguardato nei giorni scorsi il litorale pontino, con forti raffiche di vento e piogge molto intense che hanno creato danni a cose e strutture in particolare a Sabaudia e a Borgo Grappa (Latina). La bomba d'acqua, che ha formato una vera e propria tromba d'aria, ha creato scompiglio in particolare per quanti si trovavano sulle spiagge. Come mostra il video sono numerosi gli alberi caduti, diverse le auto danneggiate.