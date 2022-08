Le immagini della devastazione dopo il passaggio della tromba d’aria a Massa Carrara

Maltempo in Toscana

Tra le più bersagliate dalla furia della natura c'è la provincia di Massa Carrara, interessata da una violenta tromba d'aria che ha creato disagi e fatto danni. Colpite almeno tre scuole, “che difficilmente potranno riaprire il 15 settembre”, alcuni padiglioni del polo fieristico di Marina di Carrara e diversi stabilimenti balneari. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di “danni ingenti” ancora da quantificare. Più in generale in Toscana decine di persone sono state ricoverate negli ospedali per incidenti dovuti all'ondata di maltempo, dove si è registrata anche la morte di una persona.