Le immagini della rete, Ben Affleck e Jennifer Lopez in Italia

Ben Affleck e Jennifer Lopez, dopo essersi sposati per la seconda volta nei giorni scorsi, sono stati avvistati per la loro luna di miele in varie località italiane: dalla villa di George Clooney sul lago di Como alle boutique della Milano dello shopping. Innumerevoli le testimonianze di media e fan sulla rete. Il 31 agosto l'attore americano sarebbe atteso in Vaticano a Roma. Ben Affleck, Denzel Washington e Viola Davis sono infatti in cima alla lista delle 25 personalità mondiali invitate nello stato pontificio per partecipare, la prossima settimana, a un evento che cercherà di promuovere "il bene comune, la speranza e l'incontro tra le persone a livello globale". Lo rende noto l'Agi che a sua volta riprende una nota dell'agenzia argentina Telam.