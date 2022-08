Le iniezioni fatali di olio per gonfiare i muscoli: morto un celebre bodybuilder brasiliano

Voleva gonfiare i muscoli a dismisura e quando non bastavano più gli esercizi in palestra, Valdir Segato ricorreva a iniettarsi una miscela di olio fatta di lidocaina e alcol benzilico. Messo in guardia dai medici, l'uomo ha continuato la pratica affaticando il cuore. Le iniezioni, garanzia di quei pettorali tondi, così innaturali, si sono rivelate fatali. Ora l'autopsia stabilirà la causa di morte del 55enne, star di TikTok con un seguito di oltre 1,5 milioni di utenti.