Le terribili immagini del cavallo collassato per il troppo caldo. Testimone: "Camminava male da ore"

A Manhattan il cavallo da traino crolla e attira l'attenzione dei passanti. Il cocchiere, accusato di “gesti crudeli”, tenta in un primo momento di rimettere in piedi l'animale - anche frustandolo con le redini - ma non c'è niente da fare. Poi interviene la polizia. È il 13 agosto 2022 quando a New York impazza la polemica sull'industria dei cavalli da carrozza. Le immagini destinate ad alimentare i social locali prendono piede e dalla 9th Avenue alla West 45th Street rimbalzano alimentando un lungo dibattito. Sulla scia della questione spunta un testimone che racconta di aver visto il cavallo in difficoltà a Central Park quattro ore prima dell'incidente: “Aveva problemi a camminare, ricordo le costole sporgenti e la lingua fuori. Si muoveva lentamente”. Tra le prime cause avanza la negligenza del cocchiere.