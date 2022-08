Le ultime immagini del campione di Jiu jitsu Leandro Lo ucciso da un poliziotto dopo una lite al bar

È stato ucciso con un colpo in testa al culmine di una lite in un bar a San Paolo, in Brasile, il lottatore Leandro Lo, otto volte campione del mondo di Jiu jitsu brasiliano. Autore del terribile gesto un poliziotto che Lo era riuscito a bloccare con una presa, ma appena lo ha lasciato andare l'aggressore in preda alla rabbia ha sparato. Il video mostra gli ultimi istanti di vita della leggenda dello sport brasiliano considerato una delle figure più note al mondo nello Jiu jitsu.