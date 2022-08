Elicottero precipita a Panama: candidato alle presidenziali a bordo gira il video e si salva

Un elicottero che trasportava il candidato alla presidenza Dimitri Flores, e altri compagni, è caduto in una zona boscosa tra Bocas del Toro e Chiriquí. Flores filma tutto fino al momento del violento impatto. Il video salverà la vita dei sei sopravvissuti allo schianto. Per i soccorritori le immagini si riveleranno fondamentali per identificare la zona e intervenire tempestivamente.