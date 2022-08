L'eruzione del vulcano islandese vista da vicino - Video

Nel 2021 tutti in fila per assistere allo spettacolo delle colate di lava

Con un flusso di 20-50 metri cubi al secondo, l'eruzione vulcanica iniziata mercoledì nella valle di Meradalir nella penisola di Reykjanes, si preannuncia da cinque a dieci volte più potente di quella avvenuta nello stesso luogo lo scorso anno. Per giorni, prima dell'eruzione, sono state registrate numerose scosse sismiche di lieve entità.

Le immagini dal drone fornite dall'agenzia Anadolu mostrano la lava fusa che fuoriesce da una fessura lunga 300 metri. Secondo quanto riferisce l’autorità meteorologica islandese, l'eruzione sta producendo gas tossici. I fumi dovrebbero tuttavia dirigersi rapidamente a sud e verso il mare e per il momento la direzione del vento esclude che ci siano città o villaggi lungo la traiettoria.

L'eruzione del 2021 nella stessa area produsse spettacolari colate di lava per diversi mesi e suscitò grande curiosità nell’isola e in tutto il mondo. La produzione di cenere è stata finora scarsa o nulla, e i voli dal vicino aeroporto internazionale di Keflavík non hanno per il momento subito ritardi o cancellazioni.

L'inviato della tv pubblica islandese sul posto ha riferito che la camminata verso l'eruzione è più lunga e difficile rispetto all'anno scorso e che la colata di lava stessa sembra decisamente più calda e potente.

Dettagli che potrebbero scongiurare il ripetersi delle scene viste l’anno scorso quando la zona fu presa d’assalto da grandi folle di visitatori desiderosi di avvicinarsi alle colate di lava.

L'Islanda ha in media un'eruzione ogni quattro o cinque anni. La più dirompente degli ultimi tempi è stata l'eruzione del 2010 del vulcano Eyjafjallajokull, che ha inviato nuvole di cenere e polvere nell'atmosfera, interrompendo il traffico aereo per giorni tra l'Europa e il Nord America. Più di 100mila voli vennero cancellati, bloccando milioni di passeggeri.

Una webcam del quotidiano online Miðvikudagur trasmette in tempo reale le immagini della nuova eruzione.