L'esercito cinese spara a Pingtan Island, Fujian, a poca distanza da Taiwan

L'esercito cinese ha sparato proiettili non identificati verso lo Stretto di Taiwan, poco dopo l'inizio delle grandi esercitazioni militari in tutta l'isola, lanciate dopo la partenza della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. A Pingtan, isola cinese situata vicino alle manovre in corso, i giornalisti hanno visto sparare diversi proiettili nei pressi di installazioni militari diretti verso il mare e seguiti da pennacchi di fumo bianco.