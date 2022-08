L'inverno è vicino e Macron avverte i francesi: "È la fine dell'abbondanza, necessari sacrifici"

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito i francesi sulla “fine dell'abbondanza di prodotti e di tecnologie, di terra e di materie prime, inclusa l'acqua” e ha anticipato “possibili sacrifici”. Dichiarazioni fatte all'Eliseo durante la riunione di governo, la prima dalla fine della pausa estiva. Il presidente francese ha parlato di “punto di non ritorno o grande sconvolgimento”, e del difficile inverno in arrivo, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina e della “troppa spensieratezza” con la quale l'Europa ha affrontato le minacce alla democrazia, dei diritti umani, “al crescere di regimi illiberali e il rafforzamento di regimi autoritari”.

L'opposizione incalza e reagisce alle parole di Macron. “Quest'abbondanza di cui parla Macron, i precari non l'hanno mai conosciuta, non so di quale abbondanza parli il Presidente, non mi pare che in questi ultimi mesi per i francesi ci sia stata abbondanza” ha replicato la Gauche francese. “Non c'è stata abbondanza per i francesi - ha detto Manuel Bompard, della sinistra radicale de la France insoumise - richiamando il paese all'unità. Ma se si vuole l'unità c'è bisogno di giustizia, in particolare di giustizia fiscale”. “Roba da matti - ha commentato l'ex candidato comunista all'eliseo, Fabien Roussel - come se i francesi non avessero avuto pensieri e si fossero ingozzati troppo”. Quanto alla socialista Ségolène Royal “fra bassi stipendi e basse pensioni, con il 40% dei bambini che non sono potuti andare in vacanza, gli studenti in grave stato di precarietà, il personale sanitario che manca, i francesi da tempo non conoscono la spensieratezza”.