Lite in campo tra Montella e Balotelli dopo la partita fra l'Adana Demirspor e l'Umraniye

Atmosfera rovente fra Vincenzo Montella e Mario Balotelli, al termine della partita fra l'Adana Demirspor Kulübü e l'Ümraniye. Lo scontro verbale, ripreso dalle telecamere dello Yeni Adana Stadyumu, non è degenerato soltanto grazie all'intervento di altri calciatori, tecnici e dirigenti: a un primo scambio di accuse a distanza, Montella si è fiondato contro il suo giocatore. Il motivo del contendere non è chiaro ma, dalle immagini, si vede il ct andare su tutte le furie dopo avere discusso con Balotelli. Probabilmente l'ex azzurro avrebbe rivolto parole offensive al suo allenatore. Montella ha liquidato la vicenda con poche parole: “Posso dire che da Balotelli ci aspettiamo di più. Poi l'adrenalina può far dire altre cose, ma sono cose che succedono in campo e per me è finita lì”.