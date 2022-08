Luca Zaia sulla rielezione con il 76,8%: “Io eletto da maggioranza bulgara? No, era veneta”

"Sono stato rieletto da una maggioranza bulgara? No, era veneta, ve lo assicuro". Scherza il Presidente del Veneto durante la festa della Lega a Milano Marittima. Luca Zaia ha anche detto che “le diversità, la cultura, l'immigrazione, il sociale, non sono temi legati in esclusiva alla sinistra, perché riguardano il Paese”. Più tagliente sui Cinquestelle: “Se fossi stato in Parlamento avrei mandato a casa il Governo? Non so, io mica sono dei 5 stelle. Sono loro ad averlo fatto cadere. Noi avevamo proposto a Draghi un'alternativa, ma non è andata a buon fine e si è andato a dimettere”.