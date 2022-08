L'Ucraina celebra la Giornata della Bandiera nazionale. Zelensky: "Tornerà a sventolare in Crimea"

“La bandiera ucraina tornerà a sventolare in tutte le aree occupate dalla Russia, compresa la penisola di Crimea”, ha assicurato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso in occasione della Giornata nazionale della bandiera. “La bandiera blu e gialla dell'Ucraina sventolerà di nuovo dove è casa, dove dovrebbe esserlo di diritto: in tutti gli insediamenti temporaneamente occupati in Ucraina”, ha ribadito il presidente comprese le città occupate come Melitopol o a Kherson e anche nella centrale nucleare di Zaporizhia. “La bandiera ucraina - ha proseguito il presidente - sventolerà anche nelle città della Crimea e nelle regioni di Donetsk e Lugansk, autoproclamate repubbliche indipendenti riconosciute da Mosca poco prima dell'invasione dell'Ucraina”.